Во второй тур выборов мэра Кривого Рога выходят Вилкул и Шевчик, - экзитпол студии Савика Шустера
Повторное голосование пройдет 15 ноября
Во второй тур местных выборов мэра Кривого Рога выходят действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
В частности, предварительные данные голосования за мэра Кривого Рога следующие:
- Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - 42,8%;
- Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") - 31,01%;
- Константин Павлов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 7,91%;
- Юрий Милобог ("Сила людей") - 6,05%;
- Павел Сухоцкий (самовыдвиженец) - 3,69%.
Повторное голосование пройдет 15 ноября с участием двух лидеров первого этапа.
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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Сейчас они закрыты.
Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских глав. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.
Какие полномочия получит новоизбранная власть, можно прочитать ЗДЕСЬ. Ну, а о том, почему местные выборы — это очень и очень важно, — ЗДЕСЬ.
Также телеканал ZIK вел онлайн-трансляцию голосования.