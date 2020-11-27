Во всех регионах Украины начали отопительный сезон, - "Нафтогаз"
Для подачи тепла понадобилось полтора месяца
НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что по состоянию на конец ноября отопительный сезон наконец начался во всех регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В конце ноября наконец можно утверждать, что отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Задержка подачи тепла в дома в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в компании отметили, чтобы не допустить повторения ситуации с задержкой подачи тепла в дома, необходимо, чтобы производители тепла, учредители этих предприятий и местные власти внимательно следили за состоянием погашения долгов.
Как отмечается, в этом году одним из вопиющих примеров стал город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местной власти люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям.
"Практика успешных городов показывает: если предприятия и местные власти не затягивают проблемы и системно работают, чтобы все долги были погашены, жильцы вообще не беспокоятся о возможных срывах отопительного сезона — они уверены, что все будет хорошо. Так должны работать все предприятия", — рассказала директор департамента по операционной деятельности "Нафтогаза" Ирина Журавлева.
Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в декабре 2020 года.