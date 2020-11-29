Во всех больницах Украины после смерти пациентов во Львовской области проверят оборудование, – Степанов

Аппарат ИВЛ Фото из открытых источников

По словам главы Минздрава, на место происшествия направлена комиссия

Во всех больницах Украины будут проведены проверки оборудования после смерти во Львовской области двух пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Фейсбук.

По словам Степанова, после отключения электроснабжения в Жолковской больнице, медики боролись за жизнь пациентов с помощью мешка Амбу. Однако их не удалось спасти.

Отмечается, что больница, в которой произошла трагедия, снабжена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Вследствие этого в Украине проведут проверки оборудования в больницах. "На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 ноября во Львовской области в реанимации больницы из-за отсутствия электроснабжения умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Жолкве медикам пришлось вручную делать вентиляцию легких больным, однако спасти их не удалось. Также чиновник пообещал сделать "кадровые выводы".