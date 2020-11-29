Во всех больницах Украины после смерти пациентов во Львовской области проверят оборудование, – Степанов
По словам главы Минздрава, на место происшествия направлена комиссия
Во всех больницах Украины будут проведены проверки оборудования после смерти во Львовской области двух пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Фейсбук.
По словам Степанова, после отключения электроснабжения в Жолковской больнице, медики боролись за жизнь пациентов с помощью мешка Амбу. Однако их не удалось спасти.
Отмечается, что больница, в которой произошла трагедия, снабжена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. Вследствие этого в Украине проведут проверки оборудования в больницах. "На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 ноября во Львовской области в реанимации больницы из-за отсутствия электроснабжения умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Жолкве медикам пришлось вручную делать вентиляцию легких больным, однако спасти их не удалось. Также чиновник пообещал сделать "кадровые выводы".