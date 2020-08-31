Во время жесткого карантина весной мы сбили первую волну передачи инфекции, - Степанов

Максим Степанов Фото из открытых источников

По словам министра, Украина смогла подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19

Тотальный карантин весной помог Украине сбить первую волну COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда у нас был тотальный карантин на территории страны, чего мы достигли? Мы реально разорвали эту цепь и сбили передачу инфекции, первую волну, как говорится. То есть у нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19", - сказал Степанов.

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Напомним, украинское правительство не будет рассматривать введение жесткого карантина при условии наступления второй волны коронавируса в стране, вместо этого будет действовать адаптивный карантин с локализацией очагов заболевания.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас Кабмин работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, продолжаются наработки долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года.