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Во время протестов в США застрелили 19-летнего активиста

Протесты в США Фото из открытых источников

Еще один парень получил ранения и находится в критическом состоянии

В субботу, 20 июня, в Сиэтле (штат Вашингтон) во время акции протеста против расизма застрелили 19-летнего парня, еще один человек ранен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. 

Так, с 8 июня часть города заполонили активисты, которые протестуют против жестокости со стороны правоохранителей. Известно, что люди заблокировали вход полицейских в лагерь. 

Однако, этой ночью полиция получила информацию о стрельбе в парке, в результате которой пострадали двое человек. Правоохранителям сообщили, что раненых госпитализировали. Вскоре после этого один из пострадавших, 19-летний молодой человек, скончался, другой находится в критическом состоянии в реанимации.

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По данным правоохранителей, личность нападавшего не установлена. Кроме этого, у них нет подозреваемых, ведь полицию не пропускают к охваченную протестом часть. Отмечается, что убийца до сих пор на свободе и может быть опасным для других людей. 

Напомним, в мае в США погиб афроамериканец Джордж Флойд в результате жестокого задержания полицейскими.

После этого по всей стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались беспорядками. Через некоторое время подобные акции начали происходить и в других государствах мира.

 

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