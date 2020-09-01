Во время местных выборов для школьников могут сделать короткие каникулы, – Степанов

На такие мероприятия пойдут из-за того, что во многих школах располагаются избирательные участки

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав



Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во время местных выборов могут сделать короткие каникулы для учащихся школ, в которых располагаются избирательные участки. Об этом чиновник сообщил в комментарии журналистам, передает Укринформ.

По словам Степанова, вопрос проведения местных выборов во время пандемии решится через несколько дней. "Я думаю, нам еще несколько дней нужно, чтобы мы с ЦИК это отработали до мелочей. Если говорить о школе, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", – сказал министр.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирусную болезнь, немало для этого сделал и национальный протокол. Он уточнил, что протокол лечения постоянно совершенствуется, в зависимости от полученного опыта.

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Ранее Максим Степанов заявил, что тотальный карантин весной помог Украине сбить первую волну COVID-19. По словам министра, в Украине не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах и можно было подготовить систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом.