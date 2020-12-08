Во время локдауна вводить ограничения в метро будут в последнюю очередь, - Рубан

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Больше всего рисков распространения коронавируса у маршрутных такси

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте начнут с маршрутных такси. Об этом он рассказал в эфире "Общественного радио".

По словам Рубана, в перечне ограничений общественного транспорта метрополитен является последним, ведь у метро хорошая система вентиляции и можно отслеживать ношение масок.

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"При несоблюдении противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса у маршрутных такси, далее идут обычные такси, затем наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро будем рассматривать в последнюю очередь", - уточнил он.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.