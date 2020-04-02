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Во время карантина пенсии и соцпомощь переназначат автоматически, - Минсоцполитики

После окончания карантина будет проведен перерасчет пенсии

Фото из открытых источников

В Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Законом Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" урегулирован вопрос продолжения выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых на это время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначение (продолжение) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что после завершения карантина или ограничительных мероприятий будет осуществлен перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления и необходимых документов.

Напомним, с сегодняшнего дня, 2 апреля, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в соответствии с утвержденным графиком.

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