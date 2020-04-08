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Во время чумы говорить о медреформе – это просто нереально! – Леонид Кравчук

Экс-президент Украины Леонид Кравчук на новогоднем шоу телеканала ZIK

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"В доме повешенного о веревке не говорят"

О медицинской реформе сейчас, во время угрозы эпидемии коронавируса, говорить нельзя.

Об этом в ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук отметил, что сегодня, в такой сложный период, учитывая угрозу эпидемии коронавируса, Верховная Рада, которая может быть заблокирована тысячами поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту, действует не в интересах украинского народа и не в интересах защиты украинских врачей. А о медреформе, говорит он, сейчас вообще не может идти речи.

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"О медицинской реформе сейчас говорить нельзя, поскольку в доме повешенного о веревке не говорят. Во время чумы говорить о реформе – это просто нереально, я даже не хочу акцентировать на этом, но помочь врачам, помочь медицине в такое время Верховная Рада обязана. Обязана! А она играется в замечания", – заявил Леонид Кравчук.

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Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы.

Ранее тогда еще министр здравоохранения Украины Илья Емец заявлял, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

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