Во сколько украинским городам обошлась подготовка к Новому году?

В общей сложности на установку праздничной елки и иллюминацию областные центры потратили около 28 млн грн

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Больше всего средств на подготовку к новогодним мероприятиям было выделено из бюджета Днепра: на установку елки и праздничное оформление центра города потратили 8,4 млн грн. Об этом говорится в статье 112.ua "Масштабные праздники vs карантин. Где в Украине поставили самые дорогие и самые дешевые новогодние елки" со ссылкой на ответы на запросы на информацию, полученные от областных центров.

Среди лидеров по тратам и Черкассы. Судя по данным портала Prozorro, горсовет провел целых 3 тендера в текущем году на закупку искусственной елки, ее монтаж и освещение: их общая сумма превышает 5 млн грн.

В числе городов, которые понесли наименьшие траты на оформление новогоднего дерева - Ужгород. О праздновании Нового года позаботились сами горожане. Как сообщили в горсовете, местная жительница подарила им 12-метровую ель, которая около 35 лет росла в ее саду. На ее украшение из бюджета выделили более 141 тыс. грн. В Киеве и Херсоне часть расходов на праздничное убранство также вовсе взяли на себя благотворители и коммерческие организации.

112.UA





В общей сложности на установку праздничной елки и иллюминацию областные центры потратили около 28 млн грн. В то же время некоторые города, такие как Ровно, Винница и Херсон, отказались от установки новогоднего дерева и проведения любых мероприятий из-за карантинных ограничений. В Житомире и Луцке украсили те елки, которые уже долгие годы растут на территории города.

В Ужгороде оказалось самое низкое праздничное дерево, самое высокое - в Харькове.