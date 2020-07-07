Во сколько может обойтись восстановление Донбасса: Устенко назвал ориентировочную сумму

Речь идет о десятках миллиардов долларов

Циркулируют цифры, что восстановление Донбасса может обойтись от 10 до 60 миллиардов долларов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко.

Ведущие поинтересовались, во сколько хотя бы ориентировочно может обойтись восстановление Донбасса.

"Разные. Я слышал от 10 до 60 миллиардов. Это восстановление, потому что реинтеграция может стоить ой-йой сколько! А восстановление – от 10 до 60 миллиардов долларов. Это из того, что я слышал, это такие цифры, которые где-то циркулировали", – сказал Алексей Устенко.

Напомним, в пятницу, 3 июля, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств-участников "нормандского формата". От Украины выступал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр Алексей Резников.

Как отмечается, участники обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд задач, которые должны быть выполнены во время ближайших заседаний ТКГ для ускорения переговорного процесса.

В итоге участники встречи пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений парижского саммита. В частности, речь идет о необходимости реальных мер для полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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