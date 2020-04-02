Во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус

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Всего во Львовской области за все время с подозрением на коронавирус обратилось 283 человека

Во Львовской области появилось еще 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"В период с 9:00 по 16:30 час, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 7 человек. Пациенты из Пустомытовского района, города Львов, Запорожской области", - говорится в сообщении.

Всего во Львовской области за все время с подозрением на коронавирус обратилось 283 человека. Сейчас с подозрением на COVID-19 зарегистрировано 85 человек.

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Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальных случаев, 13 пациентов выздоровели.