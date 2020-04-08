Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 13 человек

В частности, к врачам обратились пациенты со Львова и Пустомытовского района

В период с 22:00 часов 7 апреля по 8:00 ч. 8 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что к врачам обратились пациенты из города Львова и Пустомытовского района.

"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции находятся 305 человек. За все время выписаны - 112 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 9-ти пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате ИВЛ", - сказано в сообщении.

В целом в области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 502 человека. За все время в сумме в 353 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.