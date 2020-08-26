Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90%

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Сейчас Львовская область находится в "оранжевой" карантинной зоне

Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90% пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в области госпитализированы 1 403 пациента. Больницы первой волны заполнены на 90%, второй - на 20-30%. Общая заполненность медучреждений составляет 53%.

Отметим, сейчас Львовская область находится в "оранжевой" карантинной зоне. Город Самбор - в "красной".

Напомним, по состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине заболели коронавирусной болезнью 110 085 человек, за минувшие сутки выявили 1670 новых случаев COVID-19.