Во Львове умер заслуженный профессор "Львовской политехники", ученый-изобретатель Зенон Готра

Ученый Зенон Готра НУ "Львовская політехніка"

В течение жизни ученый занимался исследованиями и разработкой новых приборов и технологий

Во Львове на 79 году жизни умер ученый, заведующий кафедрой электронных приборов Национального университета "Львовская политехника" Зенон Готра. Об этом сообщили на Facebook-странице Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники.

Как отмечается, ученый ушел из жизни в понедельник, 4 января. Причину смерти не уточнили.

Добавим, Зенон Готра родился во Львове. В 1966 году он окончил факультет электрофизики в "Львовской политехнике", а через 15 лет защитил докторскую диссертацию, еще через три года стал профессором.

С 1979 года Готра работал заведующим кафедрой электронных приборов Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники НУ "Львовская политехника". За свою жизнь он подготовил более 50 докторов и кандидатов наук в Украине, Польше, Венгрии, Сирии и Монголии. Кроме этого, мужчина был членом Академии инженерных наук Украины, Монгольской Академии наук, Международной термоэлектрической академии, академии прикладной электроники Белоруссии, России, Украины.

Новости по теме: В Украине умерла главный редактор журнала "Натали" Ирина Трухачева

Зенон Готра также занимался исследованиями и разработкой новых приборов и технологий. В течение жизни ученый написал более 500 научных публикаций, учебных пособий и стал автором более 200 патентов.

В 2011 году ему присвоили звание почетного профессора Львовской политехники и наградили государственной наградой "За научные достижения". А в 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко присудил Зенону Готри Государственную премию в области науки и техники.

Новости по теме: В Киеве скончался актер театра и кино Олег Модзелевский

Напомним, в прошлом месяце во Львове умер известный украинский историк, проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе Игорь Скочиляс. Причиной смерти стало осложнение в результате вирусной болезни.