Во Львове с 16 марта закроют все торговые заведения из-за коронавируса, - Садовый

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Работать будут только продуктовые сектора, аптеки и заправки

С понедельника, 16 марта, во Львове закроют все заведения общественного питания и торговли для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

Как отмечается, работать будут только продуктовые сектора, аптеки и заправки.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил Андрей Садовый.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, а работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

К слову, на этой неделе такие меры уже ввели в Черновицкой области. В частности, там власть была вынуждена прибегнуть к закрытию всех рынков, торговых центров, гипермаркетов, за исключением лишь продуктовых секторов.