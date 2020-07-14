Во Львове разрешили открыть детсады с 17 июля: Правила работы

Детские учреждения смогут работать при условиях соблюдения правил карантина

Детский сад Вести

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение разрешить работу детсадов в городе с пятницы, 17 июля. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что заведения смогут работать при условии соблюдения карантинных ограничений. В частности, это касается проверки температуры у персонала, запрета на использование многоразовых полотенец и ковров, и постоянной дезинфекции поверхностей.

Закрытие детсадов, школ, университетов и других учебных заведений было одним из первых решений во время введения карантина. Во Львове детсады прекратили работу 12 марта. Зато родители маленьких детей были возмущены этим решением и требовали открыть детские учреждения.

Кроме детсадов, с 15 июля разрешено работу инклюзивно-ресурсных центров. К тому же, городская комиссия ТЭБ и ЧС утвердила возобновление работы отелей и хостелов.

Работа театров и кино, мероприятия с участием более 10 человек пока остаются под запретом. Комиссия еще не вынесла положительное решение по этим заведениям.

Ранее сообщалось, что Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19. В связи с этим, в регионе карантин ослабили. Однако, во Львовской области не разрешили работу развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00.