Во Львове провели операцию на сердце без единого разреза

Во Львове провели операцию на сердце без разрезов Фото из открытых источников

К сердцу женщины доставили клапан через прокол кожи

Во Львове 17 октября в Клинической больнице скорой помощи 80-летней пенсионерке провели операцию на сердце без всякого разреза. Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.

Как отмечается, женщине провели транскатетерную имплантацию аортального клапана. То есть, хирурги доставили целый клапан к сердцу пациентки через прокол кожи и без всякого разреза.

"Если говорить о самом процессе: через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем - в сердце", - отметил Самчук.

По его словам, пациентка, 80-летняя жительница Львовской области попала в больницу в тяжелом состоянии - с отеком в ногах и жидкостью в легких. Медики установили ей диагноз критический аортальный стеноз.

Новости по теме: В институте Шалимова впервые провели трансплантации печени и почек от умершего донора

"Из-за возраста клапан в ее сердце "окаменел", вместо отверстия в 3 см, в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Из-за этого кровь не могла прокачиваться, страдали все органы", - отметил директор больницы.

Во Львове женщине провели редкостную в Украине операцию на сердце Oleg Samchuk, Facebook

По прогнозам медиков, без операции женщина могла прожить не более нескольких месяцев. Однако, состояние пациенты не позволяло проводить ей традиционное хирургическое вмешательство на открытом сердце. В связи с этим медики приняли решение поставить женщине клапан через сосуд, который за средства больницы был заказан из-за рубежа. Проводили операцию специалисты Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Григера из Польши.

"Что чрезвычайного в операции, кроме ее сверхсовременности? - Стоит она почти миллион гривен и таких во всей Украине по сей день выполнено лишь несколько", - добавил врач.

Напомним, недавно в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Пересадку органа осуществили во Львовской клинической больнице скорой помощи.