Во Львове провели операцию на сердце без единого разреза
К сердцу женщины доставили клапан через прокол кожи
Во Львове 17 октября в Клинической больнице скорой помощи 80-летней пенсионерке провели операцию на сердце без всякого разреза. Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.
Как отмечается, женщине провели транскатетерную имплантацию аортального клапана. То есть, хирурги доставили целый клапан к сердцу пациентки через прокол кожи и без всякого разреза.
"Если говорить о самом процессе: через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем - в сердце", - отметил Самчук.
По его словам, пациентка, 80-летняя жительница Львовской области попала в больницу в тяжелом состоянии - с отеком в ногах и жидкостью в легких. Медики установили ей диагноз критический аортальный стеноз.
"Из-за возраста клапан в ее сердце "окаменел", вместо отверстия в 3 см, в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Из-за этого кровь не могла прокачиваться, страдали все органы", - отметил директор больницы.
По прогнозам медиков, без операции женщина могла прожить не более нескольких месяцев. Однако, состояние пациенты не позволяло проводить ей традиционное хирургическое вмешательство на открытом сердце. В связи с этим медики приняли решение поставить женщине клапан через сосуд, который за средства больницы был заказан из-за рубежа. Проводили операцию специалисты Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Григера из Польши.
"Что чрезвычайного в операции, кроме ее сверхсовременности? - Стоит она почти миллион гривен и таких во всей Украине по сей день выполнено лишь несколько", - добавил врач.
Напомним, недавно в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Пересадку органа осуществили во Львовской клинической больнице скорой помощи.