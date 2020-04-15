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Во Львове появилась третья лаборатория для диагностики COVID-19

городской голова Львова Андрей Садовый Вголос

В городе с 30 марта уже протестировано более 8 тысяч человек

В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования, поэтому в городе появилась третья лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

"В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования. Это уже третья лаборатория во Львове, которая диагностирует коронавирус. Таким образом мы можем делать 270 ПЦР-тестов в день. На данный момент этого достаточно для проверки всех пациентов с подозрением на COVID-19", - написал Садовой.

Мэр Львова отметил, что после введения массовой диагностики на коронавирус в городе с 30 марта, уже протестировано более 8 тысяч человек.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавирус.

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