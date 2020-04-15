Во Львове появилась третья лаборатория для диагностики COVID-19
В городе с 30 марта уже протестировано более 8 тысяч человек
В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования, поэтому в городе появилась третья лаборатория для диагностики COVID-19. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
"В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования. Это уже третья лаборатория во Львове, которая диагностирует коронавирус. Таким образом мы можем делать 270 ПЦР-тестов в день. На данный момент этого достаточно для проверки всех пациентов с подозрением на COVID-19", - написал Садовой.
Мэр Львова отметил, что после введения массовой диагностики на коронавирус в городе с 30 марта, уже протестировано более 8 тысяч человек.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавирус.