Во Львове назначили дату второго тура местных выборов
Во второй тур проходят Андрей Садовый и Олег Синютка
Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ. Об этом сообщил руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, передает Суспильне.
Как отмечается, повторные выборы в городе состоятся 22 ноября.
Заметим, по официальным результатам первого тура голосования, больше всего голосов получили Андрей Садовый (40,09%) и Олег Синютка (31,1%)
Результаты первого тура голосования:
- Андрей Садовый - 91 131 (40,09%);
- Олег Синютка-70 682 (31,10%);
- Руслан Кошулинский-22 169 (9,75%)
- Ярослав Рущишин - 10 639 (4,68%)
- Игорь Зинкевич-7 702 (3,39%);
- Игорь Васюник-6 720 (2,96%);
- Юлия Гвоздович - 5 179 (2,28);
- Тарас Кльофа - 3 708 (1, 63%);
- Оксана Юринец - 2 269 (1,00%);
- Игорь Кузьмак - 2 154 (0,95%);
- Назарий Брезицкий - 1 211 ( 0,53%);
- Игорь Телишевский - 1 018 (0,45%);
- Остап Стахов - 826 (0,36%);
- Иван Василишин - 568 (0,25%);
- Наталья Ван Доеверен - 542 (0,24%);
- Роман Матис - 510 (0,22%);
- Юрий Бунь-278 (0,12%).
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Напомним, недавно глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская рассказала, что второй тур местных выборов в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах может состояться в начале декабря 2020 года.