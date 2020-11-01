Во Львове назначили дату второго тура местных выборов

Во Львове второй тур выборов мэра состоится 22 ноября Фото из открытых источников

Во второй тур проходят Андрей Садовый и Олег Синютка

Городская территориально-избирательная комиссия назвала дату второго тура выборов главы Львовской ОТГ. Об этом сообщил руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий, передает Суспильне.

Как отмечается, повторные выборы в городе состоятся 22 ноября.

Заметим, по официальным результатам первого тура голосования, больше всего голосов получили Андрей Садовый (40,09%) и Олег Синютка (31,1%)

Результаты первого тура голосования:

Андрей Садовый - 91 131 (40,09%);

Олег Синютка-70 682 (31,10%);

Руслан Кошулинский-22 169 (9,75%)

Ярослав Рущишин - 10 639 (4,68%)

Игорь Зинкевич-7 702 (3,39%);

Игорь Васюник-6 720 (2,96%);

Юлия Гвоздович - 5 179 (2,28);

Тарас Кльофа - 3 708 (1, 63%);

Оксана Юринец - 2 269 (1,00%);

Игорь Кузьмак - 2 154 (0,95%);

Назарий Брезицкий - 1 211 ( 0,53%);

Игорь Телишевский - 1 018 (0,45%);

Остап Стахов - 826 (0,36%);

Иван Василишин - 568 (0,25%);

Наталья Ван Доеверен - 542 (0,24%);

Роман Матис - 510 (0,22%);

Юрий Бунь-278 (0,12%).

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Напомним, недавно глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская рассказала, что второй тур местных выборов в наиболее конфликтных объединенных территориальных общинах может состояться в начале декабря 2020 года.