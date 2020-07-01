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Во Львов прибыла вторая партия гумпомощи из Италии

Фото из открытых источников

Гумпомощь передадут для нужд пострадавших от паводков в Ивано-Франковской области

В международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого прибыла вторая партия гуманитарной помощи для спасателей, которые ликвидируют последствия наводнения в западных регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Спасатели ГСЧС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов,  плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувная лодка с двигателем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование и техника будут переданы для нужд пострадавших от паводков в Ивано-Франковской области.

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины. 

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