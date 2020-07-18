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Во Францию прибыли "самописцы самолета МАУ: Расшифровку планируют начать в понедельник

"Черные ящики" самолета МАУ Фото с открытых источников

Участие в расшифровке планируют также принять украинские и канадские эксперты

Представители Организации гражданской авиации Ирана доставили во Францию "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, сообщает местный портал parsine.com

Как отмечается, бортовые самописцы самолета передали в Францию 17 июля. Ожидается, что расшифровка начнется на следующей неделе с 20 июля. 

"Черный ящик вчера перенесли в Париж чиновники Управления гражданской авиации... Правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию", - отметил Бахарванд.

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Напомним, в конце июня Иран согласился передать Франции "черные ящики" самолета "МАУ" для расшифровки. Предварительно технические работы запланировали начать 20 июля.

Позже заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что к расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном самолета "МАУ" присоединятся двое украинских специалистов.

Кроме этого, в расшифровке бортовых самописцев Франции будет помогать Канада. 

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