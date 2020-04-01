Во фракции "Слуга народа" есть пятеро больных коронавирусом, – Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото - скриншот

Часть их коллег – на карантине

В парламентской фракции "Слуга народа" пять человек заболели коронавирусом, а те коллеги, которые сидели рядом с ними, пошли на карантин.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась у политика, есть ли угроза, учитывая последние результаты голосований в парламенте, что фракция "Слуга народа" рассыпается. Даниил Гетманцев заверил, что такое предположение – всего лишь миф.

"Посчитайте, пожалуйста, депутатов, которые были на карантине или которые заболели уже коронавирусом у нас во фракции... У нас во фракции, если я не ошибаюсь, около пяти человек заболели уже коронавирусом, и люди, которые сидели с ними рядом, они тоже пошли на карантин. Поэтому у нас недобор был в основном из-за вот этого фактора", – отметил Даниил Гетманцев.

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Напомним, накануне народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире телеканала ZIK сообщила, что во фракции "Слуга народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус.

По состоянию на утро 1 апреля в мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 796 человек. Об этом свидетельствуют данные распространения вируса от центра Джона Хопкинса.