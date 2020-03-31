Во фракции "Слуга народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус, – Янченко

Галина Янченко

"Есть Горбенко, есть Скороход, есть ряд других депутатов"

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что среди "слуг народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения.

Ведущий поинтересовался, что такое случилось во фракции "Слуга народа", которая теперь не голосует, как монобольшинство (напомним, накануне, во время внеочередных заседаний Верховной Рады Украины для принятия решений монобольшинству не хватало голосов, их принимали с помощью других фракций).

"Давайте быть реалистами и будем людьми. …Я не могу вспомнить таких дней, когда в Верховной Раде были абсолютно все депутаты, потому что кто-то болеет. Особенно, сейчас. Вы знаете, что часть депутатов – у них уже есть подтвержденные диагнозы, кто-то с повышенной температурой и так далее. Поэтому это нормальный процесс. И еще раз – если законопроекты нормальные, если они важны и полезны для страны, то совершенно логично и естественно, что их будут поддерживать другие фракции", – заявила Галина Янченко и добавила, что учитывая размер фракции "Слуга народа" нереально, чтобы все всегда присутствовали.

Гость студии политтехнолог Дмитрий Раимов уточнил у Галины Янченко, правильно ли он понял, что, когда шла речь о фракции "Слуга народа", несмотря на отсутствие официальной информации, депутат владеет данными о том, что среди "слуг народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус, которые сейчас находятся в самоизоляции. Он попросил назвать, о ком именно идет речь.

"Есть Горбенко, есть Скороход, есть ряд других депутатов. Есть несколько депутатов из группы "Довира". Так случилось, что депутаты работают не только в режиме пленарного заседания, а еще и на комитетах, поэтому на самом деле достаточно ответственно к этой ситуации относится Аппарат Верховной Рады, и сами депутаты, поэтому после каждого подтвержденного случая делается схема, с кем контактировал этот человек – как в рамках парламента, Аппарата, так и семейный круг, другие люди. И эти люди, с кем контактировал больной, должны следить за своим здоровьем. В идеале, быть на самоизоляции, пользоваться масками, перчатками и т. п. для того, чтобы не создавать угрозу для других людей. И лучше, конечно, побыть в самоизоляции, если это позволяет ситуация", – заявила Галина Янченко.

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