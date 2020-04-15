ВНО будет: В Украине создали два сценария проведения экзамена

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Экзамен могут провести в июне или в августе

Министерство образования и науки из-за карантина в Украине разработало два возможных сценария проведения ВНО в 2020 году. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, государственный экзамен в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от ситуации с коронавирусом в стране.

По первому сценарию пробное ВНО состоится в июне, а основная сессия госэкзамена - 25 июня этого года. Однако это возможно только при условии, если карантин завершится к началу лета.

Однако, если сроки карантина будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО. Это второй сценарий.

Напомним, недавно Украинский центр оценивания качества образования объявил о дополнительном периоде регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для отдельных категорий лиц.