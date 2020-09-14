ВНО-2021: Появились ориентировочные даты проведения тестирования

Даты могут перенести в связи с пандемией коронавируса

Абитуриенты, которые преодолели порог, могут участвовать в конкурсном отборе в вузы Фото из открытых источников

Внешнее независимое оценивание В 2021 году ориентировочно состоится с 21 мая по 16 июля. Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Отмечается, что даты тестирования могут измениться. "К сожалению, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы не можем стопроцентно обеспечить проведение тестирования в эти даты. Возможно, позже", – сказала Вакуленко.

Кроме того, с 2021 года выпускники смогут сдавать ВНО по 5 предметам, а не 4, как раньше. Также в Украине традиционно переведут тесты по физике, химии, математике, истории Украины на языки обучения национальных меньшинств. "К сожалению, в прошлом году у нас не было ни одного участника, кто сдавал бы тестирование на крымскотатарском языке. Также, на польском, румынском, русском, венгерском", – рассказала заместитель директора УЦОКО", - сообщила заместитель директора.

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Ранее сообщалось, что с 2021 года выпускники украинских школ будут обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике. До этого выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.