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ВНО-2020: Степанов рассказал, нужно ли проходить обсервацию детям, которые приезжают с ОРДЛО и Крыма, чтобы пройти тестирование

Также эти изменения касаются детей, которые поступают в украинские заведения высшего образования

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дети с ОРДЛО и аннексированного Крыма, которые приезжают на подконтрольную территорию сдавать ВНО, могут не проходить самоизоляцию. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ЗНО или вступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.

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Кроме этого, министр напомнил, что на последнем заседании Кабинета министров разрешили не проходить обсервацию тем людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и получили отрицательный результат.

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Напомним, в четверг, 25 июня, в Донецкой области 89% учащихся из неподконтрольных территорий, которые зарегистрированы на ВНО с математики, не смогли пересечь линию разграничения и попасть на тест.

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