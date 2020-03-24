ВНО-2020 обязательно состоится, - МОН

Сейчас МОН совместно с УЦОКО прорабатывают несколько вариантов

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В Министерстве образования и науки заверили, что внешнее независимое оценивание в 2020 году будет проведено, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

"Коллеги, друзья, нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при различных вариантах развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - отметил Стадный.

Кроме этого, он рассказал, что уже на этой неделе будут сообщены детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания. Также заместитель отметил, что выпускникам нужно готовиться к ВНО и одновременно не забывать о школьной программе.

Напомним, ранее стало известно, что с целью предотвращения распространения на территории страны коронавируса COVID-19 в Украине перенесли пробное ВНО.