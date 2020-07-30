ВНО-2020 на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в прошлом году

Наибольшее количество максимальных баллов абитуриенты получили по математике

447 абитуриентов сдали ВНО на 200 баллов Фото из открытых источников

447 участников ВНО-2020 набрали максимальный тестовый балл и получили оценку 200 баллов. Об этом сообщил в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом, количество "200-бальников" выросло на 63%. По словам чиновника, больше всего "отличников" – по математике (142 ученика). На втором месте — английский язык (84). Важно, что в несколько раз возросло количество участников, которые получили наивысший балл по физике: в прошлом году их было только 4, а в 2020-м стало аж 60.

Кроме того, Шкарлет сообщил, что один из участников, ученик обычной сельской школы, набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литературу и математику парень сдал на 200 баллов, английский язык – на 199, а физику – на 196 баллов.

В ведомстве добавили, что тестирование состоялись с соблюдением всех правил безопасности. Участников с температурой выше 37,2 градуса и/или признаками острых респираторных заболеваний не допускали в пункты тестирования. В частности, из-за этого на ВНО не допустили 127 человек, но они имели возможность зарегистрироваться на тестирование в дополнительной сессии.

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Ранее сообщалось, что по результатам ВНО-2020 свыше 23 тысяч детей не знают украинского языка и истории. Таким образом, те, кто не сдал экзамен по государственному языку, не смогут поступить в вузы в этом году, поскольку он является обязательным для всех образовательных программ.