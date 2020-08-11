Внеземная жизнь: На карликовой планете Церере обнаружили "подземный океан"

Планета Церера Фото из открытых источников

Планету открыли в 1801 году

Карликовая планета Церера, которую долгое время считали бесплодной космической скалой, представляет собой океанический мир с резервуарами морской воды под своей поверхностью. К таким выводам в своем исследовании пришла группа международных астрономов, сообщает Phys.org.

Как отмечается, ученые обнаружили на указанной планете следы хлорида натрия, что характерно для морей на Земле. Их нашли в кратере Оккатор, которому 20 миллионов лет.

По мнению ученых из США и Европы, сам "океан" может находиться на глубине около 40 км под землей.

Астрономы убеждены, что эти следы хлорида натрия, вероятно, были сформированы в течение последних двух миллионов лет, что является незначительным периодом времени для космоса.

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По словам Марии Кристины Де Санктис из Римского Института астрофизики, эта находка очень важна с точки зрения исследования возникновения элементов жизни вне Земли.

"Материал, найденный на Церере, чрезвычайно важен с точки зрения астробиологии. Мы знаем, что все эти минералы являются важными для возникновения жизни", - заявила она.

При этом она добавила, что теперь точно можно сказать, что "Церера - своего рода океанский мир, как и некоторые спутники Сатурна и Юпитера".

Напомним, карликовая планета Церера, которая является ближайшей к Солнцу, была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци.

Ранее ученые обнародовали фото, на которых зафиксировано не просто таяние ледников на Земле, а их полное исчезновение.