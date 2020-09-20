Внесение изменений в постановление о выборах невозможно, – Разумков о голосовании в ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

Согласно законодательству, местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до даты голосования

Отменить в постановлении Верховной Рады требования по проведению местных выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) невозможно. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

По словам руководителя парламента, внесение изменений в постановление поставит под сомнение легитимность проведения выборов на другой территории Украины. В то же время он подчеркнул, что принятое Радой постановление не связано с Минскими соглашениями.

"Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", – отметил Разумков.

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Также политик добавил, что избирательное законодательство предусматривает, что местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. В Украине они запланированы на 25 октября.

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал условия проведения местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.