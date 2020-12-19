Вместо пожарища – современная усадьба: Виктор Медведчук и Оксана Марченко построили дом для многодетной семьи священника

Виктор Медведчук и Оксана Марченко построили дом для многодетной семьи священника Скриншот из видео

Отец Алексей Бусько – единственный священнослужитель в поселке Ставище в Житомирской области, он семь лет назад своими руками построил храм, а в этом году его собственный дом сгорел дотла. На помощь пришла Оксана Марченко. За свой счет семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука помогла священнику отстроить дом.

Об этом сообщили в сюжете на телеканале ZIK.

Отец Алексей Бусько рассказал, что жена его помощника, который раньше служил в храме пономарем, написала Оксане Марченко о том, что в семье священника сложилась сложная ситуация. Из-за короткого замыкания дом отца сгорел дотла вместе со всеми вещами. Отец Алексей вспоминает, что за полчаса кое-что успели вынести, но начал падать потолок, и в результате от дома не осталось ничего.

Односельчане тоже бросились спасать, потому что говорят, что отец Алексей – святой и на слове, и в деле, и никому в помощи не отказывает. Прихожанка Людмила рассказывает, что ее семья живет далеко от храма, поэтому отец Алексей подвозит их на Службу Божью и обратно.

Поэтому когда семья с 12 детьми осталась на улице, соседи также пришли на помощь. Сначала погорельцы ночевали в летнем доме. На первое время после пожара малышей приютили знакомые. Родителям и старшим детям пришлось ночевать в палатках.

Со временем семья начала восстанавливать дом, впрочем именно Благотворительный фонд Оксаны Марченко предоставил профессиональных строителей и вложил средства в новый дом для семьи.

"Приехали строители из Киева, сказали, что они – из Фонда Оксаны Марченко, что они, возможно, будут строить нам дом. Наверное, на второй или третий день они перезвонили и сказали, что будут строить. За полгода они нам построили дом", – рассказал отец Алексей.

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Оксану Марченко очень тронула история семьи, она лично приезжала проверять, как идет строительство.

Когда строительство завершилось, семья не поверила своим глазам, ведь о таких условиях жизни она и не мечтала: вместо пожарища появилась двухэтажная современная усадьба, где всем хватает места. Большие просторные комнаты, современный ремонт, техника, игровая комната, туалет на каждом этаже – Благотворительный фонд Оксаны Марченко сделал так, чтобы всем 12 детям было место и для учебы, и для досуга, а мама говорит, что в новом доме легче хлопотать по хозяйству.

Оксана Марченко приехала к семье на новоселье, чтобы посмотреть, как они обустроились в новом доме. Сейчас семья вспоминает пожар как страшный сон и благодарит фонд и лично Оксану Марченко и Виктора Медведчука, потому что они потратили собственные средства на их новое современное жилье.

Как сообщали, в Воловецком районе Закарпатской области дети ежегодно получают сладкие подарки от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.