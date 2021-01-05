Власти вводят январский локдаун, чтобы имитировать борьбу с COVID-19 и отвлечь внимание от растраты коронавирусного фонда, - политолог

Телеканал ZIK

Все шаги действующей власти сегодня - совсем нелогичны

Вся история с карантином делается исключительно для того, чтобы с одной стороны имитировать борьбу власти с коронавирусом, а с другой стороны – отвлекать внимание от того, что все деньги, которые были предусмотрены в бюджете на реальную борьбу с коронавирусом, в основном были использованы для совершенно иных целей.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что вообще не видит логики введения в Украине с 8-го января жесткого карантина, ведь во многих европейских странах карантин вводили еще накануне католического Рождества, чтобы предупредить вспышку коронавируса.

Кроме этого, по словам Корнейчука, непонятен запрет на продажу во время локдауна отдельных товаров, например, бытовой техники и продовольственных товаров.

Поэтому эксперт подчеркнул: все, что делает действующая власть - совсем нелогично.

"И я думаю, что вся эта история с карантином, она делается исключительно для того, чтобы с одной стороны имитировать некоторую борьбу с коронавирусом, чего власть на самом деле не делает, а с другой стороны, – как и предварительно отвлекать внимание от того, что все деньги, которые были предусмотрены в бюджете на реальную борьбу с коронавирусом, в основном были использованы для совершенно иных целей. А кто-то из офиса президента купил себе еще и новый дом под Новый год за эти деньги", - прокомментировал Дмитрий Корнейчук.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также Степанов сообщил, что в Украине усиление противоэпидемических ограничений ожидается после новогодних и рождественских праздников, однако с 1 января наступит так называемый природный локдаун.