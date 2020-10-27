Власти усилят карантин при 15 тыс. больных COVID-19 в сутки, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам врача, цифра в 15 тысяч актуальна при равномерном распределении больных по стране

Украина рассмотрит возможность введения новых ограничительных мер в стране, если в течение суток будут фиксировать 15 тысяч больных COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра что-то будем вводить. 15 тыс. больных за сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - сказал Ляшко.

По словам врача, цифра в 15 тысяч актуальна при равномерном распределении больных по стране. Он напомнил, что в настоящее время для больных на коронавирус отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам надо еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - добавил Ляшко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых подтвержденных случаев коронавируса в сутки.

К слову, по состоянию на утро 27 октября, в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 6 677 новых случаев.