Власти рассматривают вероятность введения чрезвычайного положения, – Мосийчук объяснил, что даст такой шаг

"Есть подозрение, что зараженных в Украине в сотни раз больше"

Власти рассматривают вероятность введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить панику, когда люди поймут масштабы бедствия из-за коронавируса, пришедшего в нашу страну.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины предыдущего созыва Игорь Мосийчук.

Политик, комментируя вероятность введения чрезвычайного положения в Украине из-за угрозы распространения коронавируса, напомнил, что в субботу в нашу страну должны прибыть тесты для выявления COVID-19, благодаря которым будет установлено приблизительное количество людей, инфицированных коронавирусом. Он отметил, что сейчас специалисты ВООЗ изучают истории болезней украинцев, которые умерли за последние полтора месяца от пневмонии и сопутствующих заболеваний. Игорь Мосийчук говорит, что есть подозрение, что зараженных в Украине в сотни раз больше, чем то количество, о котором свидетельствует официальная статистика. Смертность, соответственно, тоже выше, добавил политик.

Новости по теме: Карантин в столице: Как сегодня курсирует общественный транспорт

Поэтому, говорит он, власти рассматривают вероятность введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить панику, когда люди поймут масштабы бедствия, которое пришло в нашу страну.

"Чрезвычайное положение даст возможность Национальной гвардии, Национальной полиции, другим правоохранительным органам задействовать механизмы, которые действительно обезопасят жизнь и здоровье украинцев; задействуют механизмы, которые вчера были приняты в парламенте, я имею в виду, в отношении штрафов, всех тех вещей, имеющих место", – заявил Игорь Мосийчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает введение чрезвычайного положения на всей территории Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 17 марта сообщил о готовности к введению чрезвычайного положения по всей стране.

По состоянию на утро 18 марта в мире зарегистрировали свыше 198 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.