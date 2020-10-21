"Власть" ОРДЛО занижает "коронавирусную" статистику вдвое, – омбудсмен

По словам Людмилы Денисовой, она обратилась в ОБСЕ с просьбой обеспечить людей лекарствами

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что представители незаконной "власти" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей занижают реальную статистику по заболеваемости COVID-19 вдвое. Об этом чиновница сообщила в интервью телеканалу "ДОМ".

По словам Денисовой, сейчас на неподконтрольной украинской власти части Донбасса количество случаев коронавируса может достигать 14 тысяч. Как отмечает чиновница, она уже обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой проверить эту информацию, чтобы обеспечить лекарствами людей, которые живут в ОРДЛО.

В то же время омбудсмен заявила, что этот вопрос нужно поднять на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. "Наши правозащитники были в аптеках, больницах. Они следили за тем, что мест не хватает", – сказала уполномоченная.

Кроме того, чиновница считает, что "власть" в ОРДЛО будет приспосабливать другие места для больных COVID-19: залы, школы и тому подобное. "Но врачей также не хватает, лекарств не хватает. За четыре месяца, по нашей информации, почти все аптеки лишились всех запасов. Люди раскупили все лекарства, которые можно принимать для того, чтобы бороться с этой болезнью", высказалась Денисова.

Напомним, недавно представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в ОРДЛО критическая. По его словам, больницы переполнены, а средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает.