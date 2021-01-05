Власть не знает, что делать, поэтому экспериментирует с населением, - Кузик о введении январского локдауна

Петр Кузик, депутат Киевского городского совета ВО "Свобода" ZIK

Люди, которые находятся у власти, не могут и не знают, как управлять страной и что такое вообще процесс управления

Власть Украины не знает, что делать с коронавирусом, поэтому и экспериментирует с собственным народом.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевсовета VII, VIII созывов Петр Кузик.

"Относительно целесообразности этого карантина, ну, здесь две стороны. Первая - коронавирус страшный? Страшный! Несет опасность? Несет опасность! Надо что-то с этим делать? Обязательно надо! На этом точка. Дальше наша власть, Кабмин и вся остальная ветвь власти. Они не знают, что делать, и они экспериментируют над нашим населением. Что в экономике, что с войной, что с ковидом", – отметил Петр Кузик.

По словам экс-депутата Киевсовета, нынешние действия чиновников еще раз подтверждают, что к власти сегодня дорвались "идиоты, которые не понимают, что такое государственное управление, и не имеют даже теоретической базы знаний" по управлению страной.

"Они занимаются профанацией работы. То есть визуализацией. Видосики, постановления и так далее. Они не могут и не знают, как управлять, что такое вообще процесс управления. Даже в теории. Соответственно, мы видим такие решения по локдауну", – подчеркнул гость ток-шоу.

Более того, добавил Петр Кузик, власть страны копирует действия других европейских государств, забывая, что не все то, что хорошо в одной стране, хорошо в другой. Зато свои самостоятельные решения генерирует совсем нелогично.

Новости по теме: Никакой бытовой химии, лампочек и батареек: Правительство запретило продажу некоторых товаров на период локдауна

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также Степанов сообщил, что в Украине усиление противоэпидемических ограничений ожидается после новогодних и рождественских праздников, однако с 1 января наступит так называемый естественный локдаун.