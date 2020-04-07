Власть еще в феврале должна была позаботиться о защите медиков от коронавируса, но этого не сделала, – Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

"Информация о больных врачах ужасает"

По крайней мере в феврале украинская власть должна была бы позаботиться о будущей защите здоровых людей от больных, и, что является самым важным, о защите украинских медиков от коронавируса. Однако этого не было сделано.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог отметил, что уже почти месяц, как в Украине объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавируса, два месяца, как объявлено о пандемии COVID-19. По его словам, еще в середине февраля было ясно, что мир столкнулся с серьезной угрозой, которую будет крайне сложно остановить.

"Дело в том, что уже в январе, например, информации о коронавирусе из Китая было достаточно для специалистов, хорошо было известно, и они начали работу. И, насколько я знаю, в Китае работали российские специалисты. И как только расшифровали геном, они тут же приступили к работе, во всем мире, после расшифровки генома этого вируса начались работы по поиску способов лечения, изготовлению специальных тестов. Буквально в январе началось массовое производство тестов. Неужели это было большим секретом для украинского руководства? Как минимум в феврале надо было заказывать эти машины ИВЛ для искусственного поддержания дыхания и все, что необходимо для защиты больного человека, с одной стороны. Здоровых - от больного. И, по большой мере, особо важно, суперважно - защиты врачей. И ничего этого сделано не было", – заявил Михаил Погребинский.

Политолог продолжил: "И сейчас есть инициатива, я вчера слышал выступление Юрия Бойко, который говорил, что он будет инициировать, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет инициировать создание специальной парламентской комиссии, которая будет разбираться в том, сколько тестов есть, сколько провели, почему поздно, кто отвечает, где остальные все вещи, которые необходимы для защиты врачей, потому что информация о заболевших врачах ужасает. И нужно срочно что-то предпринимать".

Как сообщалось, в Тернопольской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 44 медика.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.