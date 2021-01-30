Власть играется с огнем! – академик Журавский о митингах ФЛП

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Гость ток-шоу напомнил о законе Гегеля, который может сработать в ситуации с протестами

Окружение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нардепы, выступающие против ФЛП, считают, что предприниматели попротестуют – и разойдутся, однако в этой ситуации власть играет с огнем.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу рассказал, как в Германии государство пытается сохранить малый и средний бизнес во время локдауна, потому что именно представители малого и среднего бизнеса – это основа демократии.

"Я не из газет и телевидения, а из личных разговоров с окружением Шмыгаля и с народными депутатами, которые против ФЛП, знаю, что они говорят – да, померзнут, никуда они не денутся, попротестуют, и все будет нормально, разойдутся. Я уже это слышал накануне Майдана. Они играют с огнем. Знаете, есть закон Гегеля, он всегда работает, что накопление количественных показателей переходит в качество. К ним присоединятся потом врачи, учителя, "айтишники" и так далее", – убежден Виталий Журавский.

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Гость студии говорит, что его удивляет то, что власть не соглашается ни с одним предложением физических лиц – предпринимателей. По его мнению, то, что она не слышит требований, выльется в очень неприятные для нее вещи.

"Она (власть. - Ред.) глухая, но до известной степени. Повыносят из кабинетов! Лучше они сели бы, провели переговоры и пошли на компромисс. Они (ФЛП. – Ред.) просят абсолютно нормальные вещи – дайте возможность работать, даже не просят дать денег", – резюмировал Виталий Журавский.

Как сообщали ранее, Верховная Рада 1 декабря 2020 года после многочисленных акций одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Но, по мнению протестующих – ФЛП, этого недостаточно.

В декабре представители физических лиц – предпринимателей решили продолжить митинги до решения озвученных ими требований и заявили, что готовы стоять хоть до Пасхи.

Напомним, 28 января участники масштабной акции протеста физических лиц – предпринимателей в Киеве митинговали у посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

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