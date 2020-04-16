Власть города на Житомирщине решила публиковать список "инфицированных улиц"

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

ВОЗ призвала воздержаться от таких действий

В городе Коростень, что в Житомирской области опубликовали список улиц, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19 несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от подобной практики. Об этом говорится на Facebook-сторінці отдела охраны здоровья в Коростене.

Сообщается, что в Коростене создали карту распространения коронавирусной инфекции, а в четверг, 16 апреля, опубликовали список улиц, на которых были определены случаи заболевания COVID-19.

Всего в отделе здравоохранения Коростеня опубликовали названия 25 улиц и 2 переулков.

При этом в ВОЗ отмечают, что со времени появления COVID-19 наблюдаются случаи общественной стигматизации среди конкретных групп населения и рост вредных стереотипов.

В организации считают, что выделения больных и подобные стереотипы могут потенциально способствовать более серьезным проблемам со здоровьем, передачи и повлечь трудности контроля инфекционной болезни во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что информация о адреса домов в Киеве, где якобы выявленные больные на коронавирус, не соответствует действительности.