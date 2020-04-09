Власть должна задуматься о списании долгов населения за "коммуналку", – Загородний

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

Проблема с оплатой коммунальных услуг в Украине возникла не вчера

Власть должна уже сегодня думать о списании долгов населения за коммунальные услуги, потому что в дальнейшем эта проблема будет только обостряться.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Политтехнолог отметил, что проблема с оплатой коммунальных услуг в Украине возникла не вчера и продолжается более года.

"60 миллиардов – это неизменный показатель относительно неплатежей в отношении коммунальных услуг за последние два года. Это связано с повышенными ценами на газ, которые представляет нам "Нафтогаз" как монополист в данном случае. Кроме стандартной ситуации с неплатежами за коммунальные услуги накладывается еще карантин, который, учитывая то, что у большинства людей нет подушки безопасности, то есть накоплений, и они просто перестают платить, а это уже чревато общим кризисом ЖКХ, потому что предприятиям нужно будет где-то искать средства, чтобы оплачивать свои услуги, закупать газ и так далее", – заявил Тарас Загородний.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время стоимость голубого топлива снизилась, однако корреляции цены на газ и стоимости коммунальных услуг не произошло.

"Я бы на месте власти уже думал о списании этих долгов, потому что в данном случае эта проблема будет только накапливаться. Это уже давно стало политическим вопросом. Об этом давно говорил и Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь", о том, что нужно списывать эти долги. Поэтому в данном случае я ожидаю от нашей власти послабления в этом контексте, но лучше, чтобы они наконец разобрались, что у нас творится в "Нафтогазе", – заявил Тарас Загородний.

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Напомним, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.