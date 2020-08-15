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Владелец танкера "Delfi" пытался подать в суд из-за эвакуации судна, - Криклий

Министр инфраструктуры призвал правоохранителей изучить действия владельца

Танкер Delfi

 Фото из открытых источников

Владелец танкера " Delfi"  подал в Хозяйственный суд. Киева иск к Администрации морских портов Украины с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбук.

Отмечается, что суд отказал владельцу в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах, поэтому работы по эвакуации будут продолжены. Тем не менее, Криклий считает, что правоохранители должны заняться изучением действия компании-владельца танкера. "Думаю, что уже пора правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", – написал министр.

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Delfi" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время, 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

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Позже Владислав Криклий сообщил, что найден кран, с помощью которого будут поднимать затонувший возле Одессы танкер "Delfi". Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

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