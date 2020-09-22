"ВКонтакте" в Украине: СНБО назвал свои действия для блокировки соцсети

Мобильное приложение "ВКонтакте" Фото из открытых источников

Сейчас специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для наработки мер по блокировке "ВКонтакте"

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию российской социальной сети "ВКонтакте" на территории Украины. Об этом "Укринформу"ответили в аппарате СНБО.

"Доступным мобильное приложение "ВКонтакте" в Украине произошло не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины.

Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", - отметили в СНБО.

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Напомним, недавно разработчики "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку в Украине. По их словам, они улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

Впоследствии министр МКИП Александр Ткаченко поручил проверить информацию относительно запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте". Тогда министр заявил об обсуждении этой ситуации с СНБО.

В свою очередь в СНБО заявили, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.