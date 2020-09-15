"ВКонтакте" в мобильном приложении: В СНБО увидели угрозу нацбезопасности накануне выборов

Приложение "ВКонтакте" может представлять угрозу нацбезопасности Украины Фото из открытых источников

По словам заместителя секретаря СНБО, приложение используется спецслужбами РФ для сбора данных о гражданах Украины

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны. Об этом он сказал, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения "ВКонтакте", передает пресс-служба СНБО.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о возобновлении доступа к этой соцсети ("ВКонтакте", - ред.) на территории Украины даже не смотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил Демедюк.

Он добавил, что активизация работы мобильного приложения имеет целью не предоставления пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для влияния на общественное мнение и манипулирование ею.

"Такие действия обычно проводятся накануне выдающихся событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель Секретаря СНБО Украины.

Напомним, недавно разработчики "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировку в Украине. По их словам, они улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться "без ограничений".