Витренко предупредил о дефиците электроэнергии в Украине

Юрий Витренко Фото из открытых источников

Причиной этого стала низкая выработка энергии на солнечных и ветровых электростанциях

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине наблюдается дефицит электроэнергии на рынке. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

По словам Витренко, дефицит связан с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", — добавил Витренко.

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Нехватку угля на складах чиновник объяснил тем, что последний квартал 2020 года тепловые электростанции работали на пике мощностей, ведь на ремонтах находились блоки атомных электростанций.

По предварительным данным, дефицит электроэнергии составляет тысячи мегаватт, которые планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков. Однако, Витренко надеется, что веерных отключений Украине удастся избежать.

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"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", — заметил он.

Напомним, недавно в Укрэнерго заверили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание и нехватку угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение "веерных отключений" электроэнергии в ближайшее время не планируется.