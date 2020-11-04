Виталий Маркив планирует подавать иск в ЕСПЧ, - Денисова
По словам омбудсмена, для этого есть все обстоятельства, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека
По ее словам, это произойдет не ранее чем через 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.
"Есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека", - заявила Денисова.
Напомним, накануне итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Заметим, украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала обжаловать это решение.
В среду, 4 ноября, оправданный нацгвардеец Виталий Маркив прибыл в Киев и рассказал, чем планирует заниматься в будущем.