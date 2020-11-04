Виталий Маркив планирует подавать иск в ЕСПЧ, - Денисова

По ее словам, это произойдет не ранее чем через 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.

"Есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека", - заявила Денисова.

Напомним, накануне итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Заметим, украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала обжаловать это решение.

В среду, 4 ноября, оправданный нацгвардеец Виталий Маркив прибыл в Киев и рассказал, чем планирует заниматься в будущем.