Вирусолог: От заражения коронавирусом следует обезопасить в первую очередь людей пожилого возраста

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По клиническим признакам отличить коронавирус от гриппа трудно, говорит Алла Мироненко

Группа риска летальных случаев от коронавируса – это люди преклонного возраста, поэтому прежде всего следует беспокоиться о том, чтобы обезопасить их от заражения.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Вирусолог заметила, что по клиническим признакам отличить коронавирус от гриппа трудно, и единственное подтверждение – это правильно выполнены лабораторные исследования.

"Но мы понимаем, что, если будет большое распространение, то это будет просто невозможно в лаборатории обработать весь материал. Поэтому надо, во-первых, понимать, что (и весь мир это уже осознал) вряд ли можно быть полностью огражденными от того, что человек может быть инфицирован, то есть распространение будет. Последствия распространения – это уже другое дело. Следует учитывать, что группа риска летального случая – это люди пожилого возраста, 80 и 80+. Поэтому я бы с государственнической позиции беспокоилась бы о людях такого возраста, чтобы обезопасить именно их от заражения, потому что люди могут просто не выздороветь, нельзя будет их вылечить", – заявила Алла Мироненко.

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Вирусолог заметила, что правильно одетая маска, которая плотно прилегает к лицу, может обезопасить от заражения. Правда, следует придерживаться ряда правил во время ношения, кроме того, медицинские маски нужно часто менять.

Напомним, Министерство иностранных дел дало рекомендации гражданам Украины, которые находятся за границей или планируют выезжать за пределы страны.

Добавим, по состоянию на 8:30 понедельника, 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, также 62 тыс. лиц удалось преодолеть недуг.