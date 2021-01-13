Вирус меняется, чтобы побороть людей: Эпидемиолог рассказала об опасности мутировавшего коронавируса

Телеканал ZIK

Сейчас в Украине циркулируют пять разных по генотипу коронавирусов

Идеология любого, кто существует на планете, – занять свое место и доминировать. Вот и коронавирус тоже так меняет себя, чтобы побороть людей, у которых он паразитирует.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Виноград.

Наталья Виноград рассказала, что сейчас в Украине, по данным зарубежных исследований, циркулируют пять разных по генотипу коронавирусов. По словам эпидемиолога, ни один из них не принадлежит к "британскому", но мутировавший вирус еще не исследован и он однозначно опаснее для людей.

"Идеология любого, кто существует на планете, – занять свое место и доминировать. Быть сильным. И для этого мы меняемся. И этот наш коронавирус тоже меняет так себя, чтобы нас побороть. Людей, у которых он паразитирует. И в этом плане, как видите, британский вариант штамма оказался гораздо более проблемным для нас. То есть для того, чтобы нагромождать свою биологическую массу на планете, вирусу надо очень активно работать. Он же тоже хочет жить, и вот он меняет свои свойства", – отметила доктор медицинских наук.

Вместе с тем она добавила, что на сегодняшний день существуют тысячи разноплановых вариантов коронавируса, но большинство мутаций не представляли угрозы для людей. Но 22 мутации имеют медицинское значение, потому что они определяют повышение валентности, контагиозности и большую стабильность пребывания в окружающей среде.

"То есть те признаки, которые мы не хотим, чтобы они были сильнее", – прокомментировала Наталья Виноград.

Профессор также отметила, что нынешнее усиление карантинных ограничений в Украине является оправданным, в частности, с учетом перспективы, которая ждет общество.

"Оно очень нужно для нас", - акцентировала эпидемиолог Наталья Виноград.

Напомним, ранее сообщали, что в Украине выявлено пять генотипов коронавирусной инфекции, во Львовской области циркулирует мутировавшая китайская разновидность.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на заседании ВОЗ в Женеве заявил, что появление новых штаммов коронавируса усложняет работу и так перегруженных систем здравоохранения.

Также главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявил, что мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году.