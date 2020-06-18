Виктор Медведчук продемонстрировал фрагмент Библии Гутенберга

Виктор Медведчук продемонстрировал фрагмент Библии Гутенберга Reuters

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, имеющий самую большую частную библиотеку в Украине, продемонстрировал фрагмент Библии Гутенберга, самой ранней в Европе книги, напечатанной на подвижном металле, во время интервью агентству Reuters в своем офисе в Киеве.

Библия Гутенберга была изготовлена с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Иоганном Гутенбергом в Германии в XV веке. До сих пор существует только несколько десятков томов, и исследователи пытаются собрать информацию о разрозненных фрагментах.

Виктор Медведчук указал рукопись в своей декларации о доходах, которая является обязательной для выборных должностных лиц в рамках антикоррупционной реформы 2016 года.





Накануне он предоставил один лист, покрытый двумя колонками плотного черного шрифта с красными рубриками, для выставки Reuters в Киеве. Он заявил, что приобрел его по совету консультантов примерно в 2011-2012 годах.

"Я купил его сразу и, честно говоря, я даже не торговался", - сказал Медведчук, чья коллекция старинных книг насчитывает около 8000 томов, включая первые издания поэтов Александра Пушкина и Тараса Шевченко.

В декабре 2016 года на аукционе "Сотбис" в Нью-Йорке один лист из Библии Гутенберга был продан за $47500.

Политик отметил, что не знает, как этот фрагмент попал в Украину, но он взят из Библии, приобретенной в прошлом веке американским продавцом книг Габриэлем Уэллсом, который продавал свою копию по частям.

Штефан Фюссель, председатель Университета Майнца имени Гутенберга, сказал Deutsche Welle, что надеется: Медведчук даст международным исследователям больше информации, чтобы они могли определить, какой книге принадлежит этот фрагмент.

"Мы готовы предоставить (доступ)", - сказал Виктор Медведчук.