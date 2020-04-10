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Виктор Медведчук поздравил одесситов с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук

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Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поздравил одесситов с годовщиной освобождения от фашистских захватчиков. Текст поздравления политик разместил на своей странице в YouTube.

"Дорогие одесситы! Поздравляю вас с Днем освобождения от фашистов! Хочу поделиться поздравлением, которое записали мои однопартийцы. Одесса – это солнечный город, который побеждает любую беду и любую напасть. И именно сегодня есть повод еще раз громко сказать: спасибо, дорогие ветераны, за ваш подвиг!" - написал Медведчук.

Также оппозиционный политик поделился видеороликом поздравления своих однопартийцев.

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